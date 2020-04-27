27 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 3 миллионов тестов на коронавирус проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За последние сутки в стране проведено 139 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением находится 183 тысячи человек.



На 26 апреля в России выявлено 80 949 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 6767 человек, скончались 747 человек.