6 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 4,6 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За последние сутки в России было проведено 173 тысячи исследований.



В связи с подозрением на заражение коронавирусом, под наблюдением врачей находятся около 227 тысяч человек.