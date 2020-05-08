8 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 4,9 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За последние сутки в стране было проведено 184 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 292 тысячи человек.



На 7 мая в России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 23 803 человека. Умерло 1 625 человек.