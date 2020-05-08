Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     08.05.2020 09:37

В России проведено более 4,9 миллиона тестов на коронавирус

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  статистика 

8 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 4,9 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки в стране было проведено 184 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 292 тысячи человек.

На 7 мая в России зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 23 803 человека. Умерло 1 625 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

09:51 Трамп призвал отозвать Пулитцеровскую премию у авторов статей о российском вмешательстве

09:37 В России В России проведено более 4,9 миллиона тестов на коронавирус

09:27 Город (Москва и область) Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать социальными волонтерами

08:35 В мире Трамп сообщил, что Путин принял предложение США на поставку в Россию аппаратов ИВЛ

19:22 Город (Москва и область) Пассажиры пригородных электричек будут обязаны с 12 мая носить маски и перчатки

Актуальные материалы

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru