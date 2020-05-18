18 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 7,1 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сутки было проведено 230,9 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 264 451 человек.