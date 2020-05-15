15 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено более 6,4 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сутки в России проведено 225,8 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находится 256 847 человек.