24 сентября. Mossovetinfo.ru – Систему удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу начали разрабатывать в России, сообщают «Известия».
Разработка и внедрение данной системы позволит операторам сотовой связи внедрение виртуальных sim-карт. После того, как система будет запущена, зарегистрироваться можно будет сфотографировавшись на камеру мобильного телефона и сказав несколько слов в микрофон. У абонентов отпадет необходимость лично приходить в офис сотовой компании с паспортом для получения sim-карты.
При этом встроенный в гаджет модуль eSIM позволит абонентам менять операторов или тарифы без замены физической sim-карты.
Данная технология с 2018 года уже работает в США и некоторых европейских странах. В общей сложности в мире насчитывается более 40 операторов, которые поддерживают технологию eSIM. Модули новой технологии уже появились в новых смартфонах Apple, аппаратах Google Pixel, умных часах Samsung и Apple, планшетах iPad.
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