10 апреля, Mossovetinfo.ru – Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) разработало тест-систему, которая позволяет выявить антитела к коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба агентства.



Новая тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. Документы на государственную регистрацию новой тест системы будут поданы в начале следующей недели.



Также ФНБА разработало новую тест-систему для выявления коронавируса, которая позволяет сократить время получения результата с 90 минут, до 15-20.