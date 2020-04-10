10 апреля, Mossovetinfo.ru – Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) разработало тест-систему, которая позволяет выявить антитела к коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба агентства.
Новая тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. Документы на государственную регистрацию новой тест системы будут поданы в начале следующей недели.
Также ФНБА разработало новую тест-систему для выявления коронавируса, которая позволяет сократить время получения результата с 90 минут, до 15-20.
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