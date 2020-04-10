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В России     10.04.2020 16:39

В России разработали тест-систему, позволяющую выявить антитела к коронавирусу

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Теги:  тест-системы  коронавирус 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) разработало тест-систему, которая позволяет выявить антитела к коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба агентства.

Новая тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. Документы на государственную регистрацию новой тест системы будут поданы в начале следующей недели.

Также ФНБА разработало новую тест-систему для выявления коронавируса, которая позволяет сократить время получения результата с 90 минут, до 15-20.


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Теги: 
тест-системы  коронавирус 

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