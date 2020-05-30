30 мая. Mossovetinfo.ru – В России разработали вакцину от коронавируса, которую можно закапывать в нос, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.



В фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1» Максютов рассказал, что вакцина разработана в центре «Вектор» и в настоящее время проходит доклинические испытания.



По словам Максютова, испытания на животных прошли хорошо, у подопытных животных не выявлено нежелательных реакций на вакцину.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах. Всего в мире разрабатывают 124 вакцины от коронавируса, 10 из них уже проходят клинические испытания.