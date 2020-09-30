30 сентября. Mossovetinfo.ru - С 1 января 2021 года российским ресторанам будет запрещено включать в чек чаевые, соответствующие изменения внесены в «Правила оказания услуг общественного питания», сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.



Сообщается, что обновленные правила уже утверждены правительством РФ и вступят в силу с нового года взамен старых, которые утрачивают силу.



В новых правилах указано, что цена на услуги общественного питания определяется стоимостью продукции, указанной в прейскуранте (меню). Платежи, которые не касаются стоимости выбранных блюд, не должны учитываться при расчете стоимости заказа.



Заплатить чаевые посетитель может только на добровольной основе, если же они будут включены в счет, клиент имеет права потребовать возврата этих денег.