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В России     08.02.2021 10:45

В России с 1 марта вступают в силу новые правила техосмотра

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Теги:  техсомотр  правила 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в России вступят в силу новые правила технического осмотра транспортных средств.

С этого момента диагностические карты будут выдаваться только в электронном виде, а сама процедура техосмотра должна сопровождаться фотофиксацией. При этом, фотофиксация должна производится дважды: до и после процедуры осмотра. На фотографиях должны быть четко видны марка автомобиля, его цвет и госномер.

Все данные будут отправляться в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИСТО), которая станет единственной базой данных диагностических карт российских автовладельцев.

Диагностические карты будут заверяться квалифицированной электронной подписью эксперта, проводившего диагностику. При этом, по запросу автовладельца (например, для выезда за границу) эксперты обязаны будут распечатать диагностическую карту на бумаге.

Изменятся также сроки прохождения техосмотра. Автомобилям моложе 4 лет техосмотр вообще не нужно будет проходить, машины, которым от 4 до 10 лет, должны будут проходить техосмотр раз в 2 года, а для более старых автомобилей сроки прохождения техосмотра останутся прежними.

Вырастут штрафы для станций техосмотра. За выдачу диагностической карты без прохождения фактического осмотра штраф составит 5 тысяч рублей для физического лица, юридическое лицо может быть оштрафовано на 300 тысяч рублей. А за выдачу диагностических карт без аккредитации в РСА, будет возбуждаться уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности.

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Карта места

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Теги: 
техсомотр  правила 

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