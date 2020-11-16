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В России     16.11.2020 10:57

В России снова выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  статистика 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 22 778 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число новых случаев заражения за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября, когда за сутки было выявлено 22 752 случая заражения.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 13 864 пациента, из числа заболевших ранее. 303 человека скончались.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 948 603 случая заражения. 1 453 849 человек выздоровели, 33 489 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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