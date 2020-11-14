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В России     14.11.2020 11:15

В России снова зафиксировано рекордное число новых случаев коронавирус

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Теги:  коронавирус 

14 ноября. Mossovetinfo.ru – В России зафиксирован очередной рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки выявлено 22 702 случая заболевания.

Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

В Москве зафиксировано более шести тысяч случаев коронавируса – 6427. Рекордное число заболевших было выявлено в столице 8 ноября.

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Теги: 
коронавирус 

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