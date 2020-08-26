26 августа. Mossovetinfo.ru – В России в течение двух лет создадут систему защиты граждан от звонков банковских мошенников, сообщают «Известия». Система также будет блокировать звонки мошенников который под видом клиентов звонят в кредитные организации.
Для создания новой системы потребуется внести изменения в федеральный закон «О связи». Соответствующие законопроект уже разработан Минэкономразвития и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства. После получения одобрения правительства, законопроект будет внесен в Госдуму.
Во время тестирования новой системы будет проводиться постоянный мониторинг. Если выяснится, что новая система несет угрозу правам и свободам граждан, эксперимент будет приостановлен.
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