26 августа. Mossovetinfo.ru – В России в течение двух лет создадут систему защиты граждан от звонков банковских мошенников, сообщают «Известия». Система также будет блокировать звонки мошенников который под видом клиентов звонят в кредитные организации.



Для создания новой системы потребуется внести изменения в федеральный закон «О связи». Соответствующие законопроект уже разработан Минэкономразвития и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства. После получения одобрения правительства, законопроект будет внесен в Госдуму.



Во время тестирования новой системы будет проводиться постоянный мониторинг. Если выяснится, что новая система несет угрозу правам и свободам граждан, эксперимент будет приостановлен.