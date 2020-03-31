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В России     31.03.2020 08:11

В России создали высокоточный тест на коронавирус

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  тестирование 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали высокоточный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Созданный набор реагентов прошел все клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в России. Новый тест позволяет не только выявлять COVID-19, но и отделять его от других схожих вирусов.

Созданный тест позволит выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у тех людей, у которых заболевание проходит безсимптомно.

В России выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом в 71 регионе. В понедельник, 30 марта на совещании со своими полпредами президент России Влдаимир Путин поручил развернуть в регионах дополнительные центры диагностики коронавирусной инфекции на базе как государственных, так и частных клиник, а также обеспечить оперативную регистрацию тест-систем по определению коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  тестирование 

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