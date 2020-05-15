15 мая. Mossovetinfo.ru – Прирост числа заразившихся коронавирусом в России стабилизировался, сообщила на пресс-конференции глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Скворцова отметила, что в течение нескольких последних дней в России фиксируются примерно 10,5 тысячи новых случаев заболевания в сутки с небольшими колебаниями.
«Трудно прогнозировать, сколько времени мы будем на этом стабильном уровне - можно называть его плато, это от многих факторов зависит», - заявила глава ФМБА.
Скворцова также назвала положительным моментом тот факт, что за последнее время в России сокращается число госпитализаций коронавирусных пациентов, а также рассказала, что не отмечается роста тяжелых случаев заболевания.
Кроме того, по словам Скворцовой, каждый второй случай заражения протекает бессимптомно, а в Москве эта цифра достигает 60%.
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