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В России     15.05.2020 16:06

В России стабилизировался прирост числа заразившихся коронавирусом - Скворцова

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Теги:  коронавирус  Вероника Скворцова  статистика 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Прирост числа заразившихся коронавирусом в России стабилизировался, сообщила на пресс-конференции глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Скворцова отметила, что в течение нескольких последних дней в России фиксируются примерно 10,5 тысячи новых случаев заболевания в сутки с небольшими колебаниями.

«Трудно прогнозировать, сколько времени мы будем на этом стабильном уровне - можно называть его плато, это от многих факторов зависит», - заявила глава ФМБА.

Скворцова также назвала положительным моментом тот факт, что за последнее время в России сокращается число госпитализаций коронавирусных пациентов, а также рассказала, что не отмечается роста тяжелых случаев заболевания.

Кроме того, по словам Скворцовой, каждый второй случай заражения протекает бессимптомно, а в Москве эта цифра достигает 60%.


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Теги: 
коронавирус  Вероника Скворцова  статистика 

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