21 августа. Mossovetinfo.ru – В России 21 августа стартовала программа туристического кешбэка, сообщает пресс-служба Ростуризма.



В рамках программы туристы, покупая тур по России, могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стоимости тура.



Всего для туристов доступно более миллиона туров: от Калининграда до Владивостока. Обязательным условием является оплата тура картой «Мир».



Купить тур по программе туристического кешбэка необходимо до 28 августа. При этом, уже сейчас можно купить туры на осенне-зимний период, в том числе на направления с повышенным сезонным спросом: Краснодарский край, Крым, Севастополь, Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область.



Планируется, что программой туристического кешбэка воспользуется около 3 миллионов человек.