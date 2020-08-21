21 августа. Mossovetinfo.ru – В России 21 августа стартовала программа туристического кешбэка, сообщает пресс-служба Ростуризма.
В рамках программы туристы, покупая тур по России, могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стоимости тура.
Всего для туристов доступно более миллиона туров: от Калининграда до Владивостока. Обязательным условием является оплата тура картой «Мир».
Купить тур по программе туристического кешбэка необходимо до 28 августа. При этом, уже сейчас можно купить туры на осенне-зимний период, в том числе на направления с повышенным сезонным спросом: Краснодарский край, Крым, Севастополь, Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область.
Планируется, что программой туристического кешбэка воспользуется около 3 миллионов человек.
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