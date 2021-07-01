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В России     01.07.2021 11:58

В России третий день подряд фиксируется максимальное количество смертей от COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

1 июля. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 23 543 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В России третий день подряд фиксируется максимальное число смертей от коронавируса. За сутки в России скончались 672 человека. Предыдущий максимум был установлен днем ранее, когда за стуки от коронавируса скончались 669 человек.

Кроме того, за сутки в России от коронавируса вылечились 16 928 пациентов из числа заболевших ранее.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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