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В России     30.09.2021 12:22

В России третий день подряд обновляется максимум по суточной смертности от COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России в результате заболевания коронавирусом скончались 867 человек, сообщает оперативный штаб.

Это новый максимум по суточной смертности от коронавируса в стране за все время пандемии. Днем ранее сообщалось, что от коронавируса в России скончались 857 человек. Показатель максимальной смертности от COVID-19 обновляется в России третий день подряд.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в России было зафиксировано 23 888 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вылечились 18 826 человек из числа заболевших ранее.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

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