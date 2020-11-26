26 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России 524 человека скончались в результате заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это новый рекорд по числу умерших за сутки от коронавируса за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее, когда за сутки от коронавируса скончались 507 человек. Рекорд суточной смертности от коронавируса обновляется в России третий день подряд.
Кроме того, сообщается, что за сутки в России было выявлено 25 487 новых случаев заражения коронавирусом. Также за сутки от коронавируса вылечились 25 073 пациента из числа заболевших ранее.
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