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В России     03.03.2020 13:57

В России упростят получение субсидий на оплату ЖКХ

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Теги:  субсидии  ЖКХ  правила  изменения 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Минстрой РФ подготовил изменения в правилах получения субсидий на оплату ЖКХ, сообщает РИА Недвижимость.

Теперь гражданам, которые обращаются за субсидиями на оплату ЖКХ не нужно будет самостоятельно представлять документы об отсутствии задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.

Государственный орган, который принимает решение о выдаче субсидий, будет самостоятельно запрашивать информацию о наличии у граждан задолженности через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом, учитываться будет только задолженность, которая образовалась за последние три года и подтверждена судом.

Планируется, что новые правила получения субсидий на оплату ЖКХ вступят в силу одновременно с соответствующими поправками в Жилищный кодекс РФ.


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Теги: 
субсидии  ЖКХ  правила  изменения 

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