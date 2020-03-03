3 марта. Mossovetinfo.ru – Минстрой РФ подготовил изменения в правилах получения субсидий на оплату ЖКХ, сообщает РИА Недвижимость.
Теперь гражданам, которые обращаются за субсидиями на оплату ЖКХ не нужно будет самостоятельно представлять документы об отсутствии задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
Государственный орган, который принимает решение о выдаче субсидий, будет самостоятельно запрашивать информацию о наличии у граждан задолженности через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом, учитываться будет только задолженность, которая образовалась за последние три года и подтверждена судом.
Планируется, что новые правила получения субсидий на оплату ЖКХ вступят в силу одновременно с соответствующими поправками в Жилищный кодекс РФ.
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