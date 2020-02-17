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В России     19.02.2020 09:48

В России установились самые высокие цены на квартиры за всю историю рынка

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Теги:  жилье  стоимость  цены  цены на жилье 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Цены на жилье на первичном рынке в России достигли максимума за всю историю рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на данные девелоперов.

Сообщается, что за последние 6 лет стоимость жилья в крупных городах выросла на 38,6% - в среднем до 107,3 тысяч рублей за квадратный метр.

Причиной роста эксперты называют комплекс причин: увеличение спроса после кризиса 2014-2015 годов, удешевление ипотеки, увеличение себестоимости строительства, и переход застройщиков к проектному финансированию (эскроу-счета).

Самый заметный скачок цен на новое жилье произошел в 2019 году, когда из-за перехода на эскроу-счета рост цен составил 10%. Средние кредитные ставки для девелоперов составляют 12-14%, но могут доходить и до 18%. Это добавляет от 6 до 15% к стоимости строительства. Данную нагрузку девелоперы распределяют на покупателей квартир.

При этом, отмечается, что с ростом стоимости жилья происходит одновременное уменьшение площади новых квартир, причем не только в массовом секторе, но и бизнес-, премиум- и элитном сегментах. В Москве однокомнатные квартиры в среднем уменьшились с 42,3 до 40,6 квадратных метров, двухкомнатные — с 63,5 до 62,1 квадратных метров.


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Теги: 
жилье  стоимость  цены  цены на жилье 

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