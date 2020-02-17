Другие материалы
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В России
19.02.2020, 09:48
В России установились самые высокие цены на квартиры за всю историю рынка
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Цены на жилье на первичном рынке в России достигли максимума за всю историю рынка, сообщают «Известия» со ссылкой на данные девелоперов. Сообщается, что за посл...
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В России
18.02.2020, 21:40
Россия с 20 февраля ограничит въезд граждан Китая
18 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия с 20 февраля временно приостанавливает пропуск через границу граждан Китая, следующих в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществлен...
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В России
17.02.2020, 10:04
Центробанк намерен изменить критерии для блокировки счетов
17 февраля. Mossovetinfo.ru – Банк России намерен внести изменения в список критериев для блокировки счетов банковских клиентов, сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка. Данный с...