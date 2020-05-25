25 мая. Mossovetinfo.ru – За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что является самым высоким результатом за последние пять лет наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza.
За Данный результат на 57% превышает показатель первого квартала 2019 года, когда в России было зафиксировано 28 случаев высокого загрязнения воздуха.
Высоким загрязнением воздуха считается превышение предельно-допустимой концентрации вредных выбросов в воздухе в 10 раз. В 2019 году в России был зафиксирован 61 такой случай. Кроме того, дважды фиксировалось экстремально высокое загрязнение воздуха (20-кратное превышение ПДК на срок до двух суток, и 30-кратное превышение на срок 8 и более часов).
За пять лет наблюдений наибольшее количество случаев высокого загрязнения воздуха было зафиксировано в 2018 году – 86 случаев. Кроме того, в 2018 году было зафиксировано 4 случая экстремально высокого загрязнения.
Таким образом, за первый квартал текущего года была зафкисирована половина нормы «пикового» года.
По мнению экспертов, рост числа выявленных случаев высокого загрязнения воздуха связан с ростом числа замеров.
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