3 ноября. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 18 648 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечился 15 331 человек, что является новым рекордом за все время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 30 октября, когда за сутки выздоровело 14 854 человека.



Также за прошедшие сутки от коронавируса скончалось 355 человек.



Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 673 686 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 251 364, скончались 28 828 человек.