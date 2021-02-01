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В России     01.02.2021 10:00

В России в 2020 году выдано рекордное число ипотечных кредитов

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Теги:  ипотека  кредиты 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в России было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем годом ранее, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что в декабре в России было выдано 211,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 560 миллиардов рублей. На 12, 2% больше, чем в ноябре и на 45,7% больше, чем в декабре 2019 года.

Совокупная задолженность россиян по ипотечным кредитам составляет более 9 триллионов рублей, что является абсолютным рекордом для страны.

При этом, в Центробанке отметили, что объем просроченных задолженностей по ипотеке в прошлом году вырос до 77,5 миллиарда рублей, или на 8% больше, чем годом ранее.

Резкий рост ипотечного кредитования в ЦБ РФ объясняют введением льготной ипотеки на фоне рекордного понижения ключевой ставки.

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Теги: 
ипотека  кредиты 

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