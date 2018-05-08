9 мая. Mossovetinfo.ru – Более миллиона человек приняло участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городе Москве.



В полиции отметили, что это рекордное количество людей. По всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек.