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В России
09.05.2018, 21:20
В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 10 млн человек, в Москве - более миллиона
9 мая. Mossovetinfo.ru – Более миллиона человек приняло участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городе Москве. В полиции отметили...
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В России
09.05.2018, 10:39
Путин: подвиг советского народа в ВОВ пытаются перечеркнуть, Россия этого не позволит
9 мая. Mossovetinfo.ru – Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне пытаются перечеркнуть, Россия не позволит этого сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на ...
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В России
08.05.2018, 17:22
Госдума поддержала кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
8 мая. Mossovetinfo.ru - Государственная Дума РФ поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Голосование состоялось 8 мая. Кандидатуру Медведева в Госдуме лично представи...