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В России     09.05.2018 21:20

В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 10 млн человек, в Москве - более миллиона

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Теги:  9 мая  Бессмертный полк  День Победы 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Более миллиона человек приняло участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городе Москве.

В полиции отметили, что это рекордное количество людей. По всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек.


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Карта места

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Теги: 
9 мая  Бессмертный полк  День Победы 

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