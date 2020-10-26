26 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом, сообщает оперативный штаб.



Предыдущий антирекорд по числу зараженных за сутки был установлен 23 октября, когда за сутки коронавирусом заразилось 17 340 человек.



Также сообщается, что за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 7 574 человека, скончались в результате заражения 219 человек.



Всего с начала пандемии в России было зафиксировано 1 531 224 случаев заражения коронавирусом. 1 146 096 человек выздоровели, 26 269 человек скончались.