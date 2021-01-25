В России впервые с 11 ноября выявлено менее 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки

25 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 19 290 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Менее 20 тысяч заболевших зафиксировано впервые с 11 ноября, когда за сутки был зафиксирован 19 851 случай заболевания.



Также за прошедшие сутки от коронавируса в России вылечились 19 003 человека, скончались в результате заболевания 456 человек.