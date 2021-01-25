11:50 Общество В Москве побит температурный рекорд для 25 января
11:12 В России В России впервые с 11 ноября выявлено менее 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:07 Город (Москва и область) В Москве зафиксировано минимальное число случаев COVID-19 с 29 сентября
10:51 Власть Песков оценил число участников несанкционированных акций 23 января
10:29 Город (Москва и область) Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards
13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января
09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года