В России впервые с 18 ноября выявлено менее 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19

13 января. Mossovetinfo.ru – В России впервые с 18 ноября за сутки выявлено менее 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



За сутки в целом по стране зафиксировано 22 850 новых случаев заражения. Кроме того, от коронавируса за сутки вылечились 28 658 человек из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 566 человек.