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В России     25.11.2020 10:56

В России впервые с начала пандемии от коронавируса за сутки умерли более 500 человек

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Теги:  коронавирус  статистика  смертность 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 507 человек, сообщает оперативный штаб.

Это новый рекорд по количеству умерших за сутки за все время пандемии, ранее суточная смертность от коронавируса не доходила до 500 человек. Предыдущий рекорд по смертности от коронавируса был зафиксирован днем ранее, когда за сутки скончался 491 человек.

Также сообщается, что за сутки в России зафиксировано 23 675 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 25 748 пациентов из числа заразившихся ранее.


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Теги: 
коронавирус  статистика  смертность 

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