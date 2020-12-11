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В России     11.12.2020 11:09

В России впервые с начала пандемии зафиксировано более 600 смертей за сутки

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Теги:  коронавирус  статистика 

11 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России от коронавируса скончалось 613 человек, это максимальное количество умерших за сутки за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.

За сутки в России было выявлено 28 585 новых случаев заражения. Кроме того, выздоровел 171 человек из числа заразившихся ранее.

В Москве за сутки зафиксировано 7 215 новых случаев заражения. 5920 пациентов выздоровели, 77 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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