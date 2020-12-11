11 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России от коронавируса скончалось 613 человек, это максимальное количество умерших за сутки за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.
За сутки в России было выявлено 28 585 новых случаев заражения. Кроме того, выздоровел 171 человек из числа заразившихся ранее.
В Москве за сутки зафиксировано 7 215 новых случаев заражения. 5920 пациентов выздоровели, 77 человек скончались.
11:09 В России В России впервые с начала пандемии зафиксировано более 600 смертей за сутки
10:28 Город (Москва и область) Схема движения изменится на севере и юго-востоке Москвы из-за закрытия метро
10:04 Город (Москва и область) Какие станции метро закроют в Москве с 12 декабря
09:44 В России Более 78 000 тысяч человек с коронавирусом умерли в России с апреля по октябрь - Голикова
09:31 Город (Москва и область) Поликлиники в Москве в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме
17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ