11 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России от коронавируса скончалось 613 человек, это максимальное количество умерших за сутки за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.



За сутки в России было выявлено 28 585 новых случаев заражения. Кроме того, выздоровел 171 человек из числа заразившихся ранее.



В Москве за сутки зафиксировано 7 215 новых случаев заражения. 5920 пациентов выздоровели, 77 человек скончались.