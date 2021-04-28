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В России     28.04.2021 12:33

В России впервые с сентября выявлено менее 8 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России выявлено 7 848 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Менее 8 тысяч заболевших за сутки в России выявлено впервые с 26 сентября, когда за сутки заболело 7 867 человек.

Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 8 420 человек из числа заболевших ранее, скончалось в результате заболевания 387 человек.

В Москве за сутки выявлено 1 840 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 688 человек, скончались 54 человека.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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