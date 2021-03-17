В России впервые с сентября выявлено менее 9 тыс. заболевших коронавирусом за сутки

17 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8 998 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Менее 9 тысяч новых случаев заболевания в России выявлено впервые с 30 сентября, когда за сутки было выявлено 8 945 случаев заражения.



Также за сутки от коронавируса вылечились 10 755 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 427 человек.



В Москве за сутки был зафиксирован 1 201 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели 1 595 человек, скончались 53 человека.