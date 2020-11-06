6 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 20 582 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Впервые за все время суточный прирост числа заразившихся превысил 20 тысяч человек.



Также сообщается, что за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 16 955 человек, скончались в результате заболевания 378 человек.



Всего с начала пандемии в России выявлено 1 733 440 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 296 124 человека, скончались 29 887 человек.



Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за полгода.