23 ноября. Mossovetinfo.ru – В России впервые за все время пандемии выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.
Всего за последние сутки выявлено 25 173 случая заражения коронавирусом. Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 16 002 пациента из числа заразившихся ранее, 361 человек скончался.
В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 2 114 502 случая заражения коронавирусом. 1 611 445 человек вылечились, 36 540 человек скончались.
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