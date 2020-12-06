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В России     06.12.2020 11:39

В России впервые выявлено более 29 000 новых случаев коронавируса за сутки

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Теги:  коронавирус’ COVID-19 

6 декабря. Mossovetinfo.ru — В России впервые выявлено более 29 000 новых случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки выявлено 29 039 новых случаев заболевания.

В Москве за сутки выявлено 7512 новых случаев.

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Теги: 
коронавирус’ COVID-19 

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