В России впервые выявлено более 29 000 новых случаев коронавируса за сутки

6 декабря. Mossovetinfo.ru — В России впервые выявлено более 29 000 новых случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки выявлено 29 039 новых случаев заболевания.



В Москве за сутки выявлено 7512 новых случаев.