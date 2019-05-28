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В России     28.05.2019 08:54

В России вступают в силу новые правила медицинского страхования

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Теги:  ОМС  Минздрав  правила 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Правила обязательного медицинского страхования изменились в России, соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Планируется усилить профилактическое направление в работе поликлиник. В ближайшие два года планируется провести диспансеризацию всех россиян, и определить для каждого группу здоровья. Людей с выявленными хроническими заболеваниями поместят под диспансерное наблюдение – они будут проходить медобследование несколько раз в год. При этом на сотрудников медучреждений и страховых компаний, выдавших полис ОМС, возложат обязанность напоминать таким пациентам о необходимости пройти обследование.

На страховые компании возложат также обязанность помогать гражданам в случае возникновения спорных ситуаций и работать с жалобами и обращениями граждан.


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Теги: 
ОМС  Минздрав  правила 

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