Другие материалы
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В России
01.11.2019, 13:36
В России вступил в силу закон о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья
1 ноября. Mossovetinfo.ru – Закон, запрещающий выдачу потребительских займов под залог недвижимости, вступил в силу в России с 1 ноября. Закон был разработан членами всех фракций Госдумы и пр...
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В России
01.11.2019, 09:55
Закон о суверенном рунете вступил в силу в России
1 ноября. Mossovetinfo.ru – В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, в случае его отключений от всемирной сети. Согласно закону, в случае...
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В России
31.10.2019, 11:04
Участники нацпроекта по повышению производительности не поддержали переход на 4-дневную рабочую неделю
31 октября. Mossovetinfo.ru – Предприятия, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда, не поддержали переход на 4-дневную рабочую неделю, сообщил журналистам заместитель м...