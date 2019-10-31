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В России     01.11.2019 13:36

В России вступил в силу закон о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья

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Теги:  законы  кредиты  жилье  недвижимость 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – Закон, запрещающий выдачу потребительских займов под залог недвижимости, вступил в силу в России с 1 ноября.

Закон был разработан членами всех фракций Госдумы и призван положить конец нелегальным схемам по отъему жилья с использованием микрофинансовых организаций.

Новый закон также вводит обязательный минимальный размер собственных средств для микрокредитных компаний в размере 5 миллионов рублей. При этом данный норматив будет вводиться поэтапно в течение 5 лет: с 1 июля 2020 года — не менее 1 миллиона рублей, с 1 июля 2021 года — не менее 2 миллионов рублей, с 1 июля 2022 года — не менее 3 миллионов рублей, с 1 июля 2023 года — не менее 4 миллионов рублей, и с 1 июля 2024 года — 5 миллионов рублей.


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Теги: 
законы  кредиты  жилье  недвижимость 

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