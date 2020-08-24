24 августа. Mossovetinfo.ru – В России с 24 августа вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО, который позволяет страховым компаниям учитывать индивидуальные факторы при формировании тарифа страховки.



Теперь при формировании тарифа могут учитываться такие факторы, как количество нарушений ПДД, совершенных водителем, наличие наказаний за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушения правил эксплуатации автомобиля и другие. При этом, используемые факторы должны быть опубликованы на сайтах страховых компаний.



В тоже время Центробанк составил список критериев, которые страховые компании использовать не имеют права, так как они являются дискриминирующими, например, национальная принадлежность или языковая принадлежность водителя.



Кроме того, с 24 августа на 10% в обе стороны расширен тарифный коридор, в рамках которого высчитывается базовая ставка. Для физических лиц он теперь составляет от 2471 до 5436 рублей.