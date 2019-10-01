1 октября. Mossovetinfo.ru – Запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях вступил в силу в России во вторник, 1 октября.



Соответствующее постановление «О внесении изменений в правила противопожарного режима» было принято правительством России по инициативе МЧС 20 сентября.



Теперь на балконах и лоджиях нельзя жарить шашлыки, поджигать петарды, зажигать свечи. При этом в МЧС уточнили, что курить на балконах и лоджиях можно, если это не создает угрозы пожарной безопасности. Если же из-за курильщика возник пожар, то он может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей. Кроме того, если в результате пожара сгорит балкон или квартира, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности.



Постановление вносит также изменения в правила работы кинотеатров и медицинских центров. Теперь они обязаны информировать посетителей о действиях в случае возникновения пожара.