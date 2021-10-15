Другие материалы
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В России
18.10.2021, 10:07
В России вступили в силу новые правила правила подключения к газораспределительным сетям
18 октября. Mossovetinfo.ru – В России вступили в силу новые правила правила подключения к газораспределительным сет...
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В России
16.10.2021, 11:24
В России зафиксировано максимальное число новых случаев СOVID-19 и смертей за все время пандемии
16 октября. Mossovetinfo.ru - В России за сутки выявлено максимальное число новых случаев коронавируса и смертей за вс...
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В России
15.10.2021, 17:10
Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов на COVID-19
15 октября. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор сократил срок предоставления результатов тестирования на коронавирус...