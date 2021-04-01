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В России     01.04.2021 11:19

В России вступили в силу новые требования сдачи экзамена на права

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Теги:  водительские права  экзамен  правила  регламент 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права.

По новым правилам объединяются два этапа экзамена по вождению: «площадка» и «город», сокращается перечень фатальных ошибок, вводятся 19 обязательных навыков, необходимых для получения прав, некоторые изменения касаются и сдачи теоретической части экзамена.

Ранее приказ об утверждении нового регламента сдачи экзаменов на водительские права подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

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Теги: 
водительские права  экзамен  правила  регламент 

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