5 мая. Mossovetinfo.ru – В России с 5 мая вступили в силу ограничения на продажу алкоголя в жилых домах, сообщает «Парламентская газета».



Теперь в кафе, барах и других предприятиях общепита, расположенных в жилых домах, торговать алкоголем можно только если площадь этих предприятий составляет не менее 20 квадратных метров.



Кроме того, регионам дано право вводить дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах.