24 января. Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор ввел в России полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы ведомства Юлию Мелано.



По словам Мелано, если ранее досмотр багажа осуществлялся в порядке мониторинга, то теперь из-за угрозы коронавируса проверке подвергается весь поступающий из Китая багаж.



Данная мера введена по всей территории России как на пограничных пунктах пропуска, так и на железнодорожных вокзалах, и в аэропортах.



Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Было установлено, что пневмонию вызвал неизвестный вид коронавируса. С момента выявления число заболевших превысило 800 человек, более 20 человек погибли.