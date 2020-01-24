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В России     24.01.2020 12:45

В России введен полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая из-за короновируса

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Теги:  Россельхознадзор  досмотр багажа  Китай  коронавирус 

24 января. Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор ввел в России полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы ведомства Юлию Мелано.

По словам Мелано, если ранее досмотр багажа осуществлялся в порядке мониторинга, то теперь из-за угрозы коронавируса проверке подвергается весь поступающий из Китая багаж.

Данная мера введена по всей территории России как на пограничных пунктах пропуска, так и на железнодорожных вокзалах, и в аэропортах.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Было установлено, что пневмонию вызвал неизвестный вид коронавируса. С момента выявления число заболевших превысило 800 человек, более 20 человек погибли.


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Теги: 
Россельхознадзор  досмотр багажа  Китай  коронавирус 

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