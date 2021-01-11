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В России     11.01.2021 08:20

В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

11 января. Mossovetinfo.ru – У россиянина, который вернулся из Великобритании в конце 2020 года, был обнаружен «британский» штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что с конца ноября из Великобритании в Россию прилетели 32 человека с коронавирусом, а новый штамм был только у одного из них. Он переболел без симптомов. По словам Поповой, созданные в России вакцины способны защитить от «британского» штамма.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса может быть более заразным, однако пока нет никаких данных, чтобы утверждать, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализаций. Ряд стран в связи с выявлением нового штамма прекратил авиасообщение с Великобританией.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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