29 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксирован 5 841 случай заражения коронавирусом в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего выявлено 99 399 случаев заболевания. Выздоровели 10 286 человек, скончались 972 человека. В Москве зафиксировано 50 634 случаев заражения коронавирусом.