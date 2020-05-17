16 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 9 709 случаев коронавируса во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в стране зафиксировано 281 752 случая заболевания. От коронавируса вылечились 67 373 человека, умерли - 2 631 человек.



В Москве подтверждено 142 824 случаев заражения коронавирусом.