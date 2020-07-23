24 июля. Mossovetinfo.ru – В России выявлено 800 849 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



С начала пандемии от коронавируса в России вылечились 588 774 человека. Скончались в результате заболевания 13 046 человек.



В Москве за прошедшие сутки выявлено 645 новых случаев заражения, выздоровели за сутки 462 пациента, скончались 11 человек. Всего в Москве с начала пандемии выявлено 236 616 случаев заболевания. Выздоровели 173 854 человека, скончались 4 375 человек.



В Подмосковье за сутки зафиксировано 170 новых случаев заболевания, выздоровели 328 человек. Всего в Московской области было зафиксировано 62 461 случай заражения коронавирусом. Из них вылечились 44 739 человек вылечились, 1 085 человек скончались.