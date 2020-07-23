Другие материалы
-
В России
24.07.2020, 10:46
В России выявлено более 800 тысяч случаев коронавируса
24 июля. Mossovetinfo.ru – В России выявлено 800 849 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии от коронавируса в России вылечились 588 774 человека. Сконч...
-
В России
24.07.2020, 09:15
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
24 июля. Mossovetinfo.ru – Две саморегулируемые пенсионные организации направили в ЦБ РФ письмо с предложением ввести налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит на пенсию, сообщают «Известия...
-
В России
23.07.2020, 15:03
Мишустин заявил о возможности избежать второй волны коронавируса
23 июля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России есть возможность избежать второй волны коронавируса в случае соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. «...