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В России     09.06.2021 11:40

В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-10 с марта

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

9 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России выявлено 10 407 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число новых случаев заражения с 6 марта, когда за сутки в России зафиксировали 10 595 случев заражения.

Также за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 9 814 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 399 человек.

В Москве за сутки выявлено 4 124 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с середины января.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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