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В России     11.10.2021 11:40

В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с начала года

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

11 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число новых случаев заражения за сутки с начала 2021 года. В последний раз более 29 тысяч случаев заражения за сутки в России было выявлено 26 декабря 2020 года, когда сообщалось о 29 258 случаях заражения.

Также за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 15 460 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 957 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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