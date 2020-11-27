27 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 27 543 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это максимальный суточный прирост новых случаев заражения за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 ноября, когда за сутки было выявлено 25 173 случая заражения.
Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 26 682 человека, что также является новым суточным рекордом. Скончались в результате заболевания 496 человек.
Ранее сообщалось, что впервые за все время пандемии, в Москве за сутки коронавирусом заболели почти 8 тысяч человек.
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